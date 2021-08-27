Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

27 Ağustos 2021 Cuma, 09:25

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam takımlarımız kritik maçlara çıktı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, saat 19.00'da Finlandiya'nın Helsinki ekibine konuk oldu. İlk maçı 1-0 galip tamamlayan sarı-lacivertliler, dün akşam Finlandiya ekibini 5-2 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı.

UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer maç, saat 21.00'de Galatasaray ile Randers arasında oynandı. Galatasaray, turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar dün akşam İstanbul'da Randers'ı 2-1 yendi ve Avrupa Ligi gruplarına kaldı.

Diğer temsilcilerimiz Trabzonspor ve Sivasspor ise dün saat 20.00'de UEFA Konferans Ligi'nde ter döktüler. Trabzonspor, ilk maçında 2-1 yenildiği Roma'ya konuk oldu. Bordo-mavililer 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Sivasspor ise, Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk oldu. Sivasspor, turun ilk maçında 2-1 yenildiği Kopenhag'a bu sefer 5-0 mağlup oldu ve UEFA Konferans Ligi'nin son turunda elenerek Avrupa macerasına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi torbaları: Muhtemel rakipler

1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga

2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven

3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag

4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia

BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini verecek. Dün akşam 19.00'da İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde siyah-beyazlıların rakipleri belli oldu. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşti.

Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp, 7-8 Aralık'ta sona erecek.