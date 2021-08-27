Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Dün akşam temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde; Trabzonspor ve Sivasspor ise UEFA Konferans Ligi'nde mücadele ettiler. Fenerbahçe ve Galatasaray gruplara kalırken, Trabzonspor ile Sivasspor, Avrupa'ya veda etti.
UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde dün akşam takımlarımız kritik maçlara çıktı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş mücadelesinde temsilcimiz Fenerbahçe, saat 19.00'da Finlandiya'nın Helsinki ekibine konuk oldu. İlk maçı 1-0 galip tamamlayan sarı-lacivertliler, dün akşam Finlandiya ekibini 5-2 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı.
UEFA Avrupa Ligi'nde bir diğer maç, saat 21.00'de Galatasaray ile Randers arasında oynandı. Galatasaray, turun ilk maçında rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. Sarı-kırmızılılar dün akşam İstanbul'da Randers'ı 2-1 yendi ve Avrupa Ligi gruplarına kaldı.
Diğer temsilcilerimiz Trabzonspor ve Sivasspor ise dün saat 20.00'de UEFA Konferans Ligi'nde ter döktüler. Trabzonspor, ilk maçında 2-1 yenildiği Roma'ya konuk oldu. Bordo-mavililer 3-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.
Sivasspor ise, Danimarka'nın Kopenhag ekibine konuk oldu. Sivasspor, turun ilk maçında 2-1 yenildiği Kopenhag'a bu sefer 5-0 mağlup oldu ve UEFA Konferans Ligi'nin son turunda elenerek Avrupa macerasına veda etti.
UEFA Avrupa Ligi torbaları: Muhtemel rakipler
1. Torba: Lyon, Napoli, Leverkusen, Dinamo Zagreb, Lazio, Olimpiakos, Monaco, Braga
2. Torba: Celtic, Eintracht Frankfurt, Kızılyıldız, Leicester City, Rangers, Lokomotiv Moskova, Genk, PSV Eindhoven
3. Torba: Ludogorets Razgrad, Marsilya, West Ham United, Real Sociedad, Real Betis, Fenerbahçe, Spartak Moskova, Sparta Prag
4. Torba: Rapid Wien, Galatasaray, Legia Varşova, Midtjylland, Ferencvaros, Sturm Graz, Brondby, Antwerp / Omonia Nicosia
BEŞİKTAŞ'IN RAKİPLERİ BELLİ OLDU
Diğer temsilcimiz Beşiktaş ise Şampiyonlar Ligi'nde mücadelesini verecek. Dün akşam 19.00'da İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminde siyah-beyazlıların rakipleri belli oldu. Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Sporting, Borussia Dortmund ve Ajax takımlarıyla eşleşti.
Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp, 7-8 Aralık'ta sona erecek.
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