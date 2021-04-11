Fenerbahçe yarınki Gaziantep maçını bekliyor

11 Nisan 2021 Pazar, 12:53

Süper Lig’in 34. haftasında Gaziantep FK ile Kadıköy’de karşılaşacak olan Fenerbahçe, ligin ilk yarısında rakibine deplasmanda 3-1 mağlup olmuştu. Sarı-lacivertliler, elde edeceği galibiyetle hem yenilginin rövanşını almak hem de şampiyonluk şansını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK ile oynadığı ilk üç resmi maçtan toplam 10 gol atarak galip gelmişti. Fenerbahçe, 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Gaziantep FK ile karşılaştığı mücadeleyi 5-0’lık skorla kazanarak rakibine Süper Lig’deki en farklı mağlubiyetini tattırmıştı.



KADIKÖY’DE 1.63 PUAN ORTALAMASI

Ligde bu sezon iç sahada sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 1.63 puan ortalaması elde etti. Sarı-lacivertliler en son 1992-1993 sezonunda 1.60 ile daha düşük bir ortalama yakalamıştı.

Ligde inişli çıkışlı performans sergileyen Kanarya, son 10 maçında üst üste iki kez aynı sonucu alamadı. Sarı-lacivertliler son 10 mücadelede 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyete ulaştı.

Fenerbahçe’nin ligde oynadığı son 10 karşılaşmada aldığı sonuçlar şöyle:

Fenerbahçe: 0 - Galatasaray: 1

Karagümrük: 1 - Fenerbahçe: 2

Fenerbahçe: 0 - Göztepe: 1

Trabzonspor: 0 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 1 - Antalyaspor: 1

Konyaspor: 0 - Fenerbahçe: 3

Fenerbahçe: 1 - Gençlerbirliği: 2

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

Fenerbahçe: 1 - Denizlispor: 0

Yeni Malatyaspor: 1 - Fenerbahçe: 1



DİREKLER FENERBAHÇE’YE İZİN VERMEDİ

Süper Lig’in geride kalan 33 haftada 19 şutu direkten dönen Fenerbahçe, 2017-2018 ve 2019-2020 sezonlarında da 19 defa direklere takılmıştı. Sarı-lacivertli ekibin geçtiğimiz hafta dış sahada oynadığı ve 1-1’lik beraberlikle sonuçlanan Yeni Malatyaspor maçında da 2 şutu direkten döndü. Fenerbahçe, bu sezonki direklere takılma istatistiğiyle de ligde lider konumda bulunuyor.



THİAM, GAZİANTEP’E KARŞI ETKİLİ

Fenerbahçe’ye sezon başında Kasımpaşa’dan transfer olan Mame Thiam, Gaziantep’e karşı Kasımpaşa formasıyla üç Süper Lig maçında 3 gol kaydetti. Thiam, sarı-lacivertli formayla ilk yarıda oynanan Antep müsabakasında 46. dakikada yerini Ferdi Kadıoğlu’na bırakmış ve ağları sarsamamıştı.

Fenerbahçe’de sakatlıkları süren Diego Perotti ve Sadık Çiftpınar Gaziantep FK karşısında görev alamayacak. Sarı-lacivertlilerde cezalı oyuncu bulunmazken, Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, Jose Sosa ve Marcel Tisserand, sarı kart görmesi durumunda Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.



DÜDÜK METE KALKAVAN’DA

Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanacak olan mücadelede hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Ok yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.