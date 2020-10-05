Fenerbahçe yeni transferlerini açıkladı: İşte 18 yeni transfer

05 Ekim 2020 Pazartesi, 19:14

Bugün 18.00'da sonlanan transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip transfer dönemi boyunca tam 18 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

İŞTE O TRANSFERLER:

-Mert Hakan Yandaş

-Caner Erkin

-Gökhan Gönül

-Filip Novak

-Mame Thiam

-İsmail Yüksek

-Barış Sungur

-Sinan Gümüş

-Jose Sosa

-Mauricio Lemos

-Valencia

-Marcel Tisserand

-Nazım Sangare

-Mbwana Samatta

-Papiss Cisse

-Perotti

-Ademi

-Pelkas