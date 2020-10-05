Fenerbahçe yeni transferlerini açıkladı: İşte 18 yeni transfer
Transfer dönemini hareketli geçiren Fenerbahçe tam 18 yeni oyuncu ile sözleşme imzaladı.
Bugün 18.00'da sonlanan transfer döneminin en hareketli takımı Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip transfer dönemi boyunca tam 18 oyuncu ile sözleşme imzaladı.
İŞTE O TRANSFERLER:
-Mert Hakan Yandaş
-Caner Erkin
-Gökhan Gönül
-Filip Novak
-Mame Thiam
-İsmail Yüksek
-Barış Sungur
-Sinan Gümüş
-Jose Sosa
-Mauricio Lemos
-Valencia
-Marcel Tisserand
-Nazım Sangare
-Mbwana Samatta
-Papiss Cisse
-Perotti
-Ademi
-Pelkas
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