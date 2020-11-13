Fenerbahçe yenildi
EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, normal sezonun 8. maçında Barcelona'nın Palau Blaugrana'da konuğu oldu.
THY EuroLeague'de Fenerbahçe Beko, normal sezonun 8. maçında Barcelona'nın Palau Blaugrana'da konuğu oldu.
Mücadelenin neredeyse bütününde oyunu domine eden Barcelona, sakatlığı nedeniyle Nando De Colo'dan yoksun olan temsilcimiz karşısında 97-55'lik galibiyete ulaştı. 8 maçta 7 galibiyetle liderliğini sürdüren Katalan ekibinde Kyle Kuric, 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Barça'da Rolands Smits, 20 sayı ve 5 ribaundla kariyerinin en iyi maçlarından birini çıkarırken Nikola Mirotic de 16 sayı kaydetti. Edgaras Ulanovas ve Johnny Hamilton haricinde tüm oyuncularından sayı katkısı alan Fenerbahçe Beko'nun en skorer oyuncusu Lorenzo Brown, mücadeleyi 10 sayı, 3 asist ve 3 top çalma ile tamamladı.
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