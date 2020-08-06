Fenerbahçe yönetim kurulu üyesi: Fenerbahçe köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor

06 Ağustos 2020 Perşembe, 00:01

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı harcama limitlerine en sert tepkiyi gösteren Fenerbahçe'de yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

"HARCAMA LİMİTLERİ TEKNİK DİREKTÖRLÜK KONUSUNU ETKİLEMİYOR"

Harcama limitlerinin açıklanmasının ardından Erol Bulut ile sözleşme imzalanamayacak iddialarının gündeme gelmesiyle ilgili konuşan Pirşen, "Harcama limitleri Teknik Direktörlük konusunu etkilemiyor. Çünkü TFF’nin zorunlu pozisyonlarından biridir, teknik adam, teknik sorumlu. Dolayısıyla bir kulüp sadece maddi kısıtlamalar sebebiyle Teknik Sorumlusuz bırakılamaz. Hocamızın başarılı olmasını canıgönülden istiyorum. Her bir Fenerbahçelinin içine sindiğini tahmin ediyorum. Bu manada gerçekten fark yaratacağına da inanıyorum" dedi

"FEDERASYONDAN İYİ BİLİYORUZ"

TFF'nin yaptığı "kulüpler limitlerini kendileri de hesaplayabilir" açıklamasına karşı "Şu anda bize istinaden yapıldığını düşündüğümüz açıklama ya da bizim gibi birkaç kulübe hitaben yapıldığını düşündüğümüz açıklama bizim açımızdan komedi" diyen Pirşen, teknik olarak bu konular federasyondan daha iyi bildiklerini ifade etti.

"KULÜPLER BİRKAÇ GÜNLÜK GÜZEL RÜYAYA YATTILAR"

Kulüplerin borç yapılandırmaları konusunda da konuşan Pirşen, bütün kulüplerin anaparayı ödeyebilecek durumda olmadıklarını kaydederek "Sadece biz değil, neredeyse Türkiye’deki spor kulüpleri faaliyetlerinden devamlı zarar eder durumdalar. Bu durumda biz zaten borçlarımızı ödeyemez bir durumdayız. Bu nedenle bazı kulüpler yapılandırmayla bir miktar sıcak para alarak borçlarını ötelediler. Aslında birkaç günlük güzel rüyaya yattılar" ifadelerini kullandı.

Borç yapılandırmalarıyla ilgili sistem eleştirisi yaptıklarını kaydeden Pirşen, "Bugün güllük gülistanlık açıklamalar yapan, ‘Biz zaten hesaplayabiliyorduk’ diyen kulüplerimiz inşallah 2-3 sene sonrasını da hesaplayabiliyordur." dedi

"KULÜBÜMÜZÜN GELECEĞİ İÇİN KABUL ETMEDİK"

Bankalar Birliği anlaşmasına neden imza atmadıklarını da açıklayan Pirşen, "Bankalar Birliği ile bize bu yeniden yapılandırma anlaşmasını önerdiler. Gerçekten kulübümüz açısından kabul edilemeyecek hatta bence hiçbir kulübün kabul etmemesi gereken ki şimdi bu noktaya bütün kulüpler geldi. Herkes günü kurtardı ama şimdi gerçekleri gördüler. Ali Koç'un bir, bir buçuk senedir üzerinde durduğu konuları şimdi herkes kabul etmiş durumda. Ama bizim öncü olmamızı bekliyorlar. Bu sözleşme önümüze kondu, biz doğal olarak kulübümüzün geleceği açısından kabul etmedik. Bunun üzerine Kulüp Lisans Kurulu'nda karşımızda kimler var biliyor musunuz? Bizim lisansımızı yapan, durumumuzu değerlendiren kişiler yine aynı bankalar. Yani bizi krediyle borçlandıran sonra yeniden yapılandırma anlaşmasını önümüze koyan, kabul etmediğimizde de tekrar lisans kurulunda karşımıza çıkan kişiler aynı. Yani bir kişi hem polis hem hakim hem savcı olabilir mi? Nasıl bir sistem?" diyerek Bankalar Birliği anlaşmasını eleştirdi.

"FENERBAHÇE KÖŞEYE SIKIŞTIRILMAK İSTENİYOR"

Açıklanan limitler dolayısıyla sürprizle karşılaşmadıklarını belirten Pirşen "Biz taraftardan tabii ki desteklerini bekliyoruz. Sağ olsunlar kayıtsız şartsız destek gösterdiler. Fenerbahçe maalesef son 10 yılda üçüncü, dördüncü defa köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Taraftarımız bu konuda gayet eğitimli, tecrübeli. Onlardan bu sıkı, cesur duruşlarını devam ettirmelerini istiyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.