Fenerbahçe Zajc'ın fiyatını belirledi

14 Ağustos 2020 Cuma, 14:45

Fenerbahçe'nin yeni sezonda kadroda düşünmediği Miha Zajc'a İtalya'da Serie A'ya yükselen Benevento'nun talip olduğu öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Miha Zajc için Benevento'dan 4 milyon Avro bonservis ücreti talep ettiği öne sürüldü.

Benevento'nun bulunduğu Campania bölgesinde yayın yapan gazete Sannio Quotidiano'da yer alan habere göre; Serie A'nın yeni ekibi Benevento'nun sportif direktörü Pasquale Foggia, Fenerbahçe'ye Miha Zajc'ın fiyatını sordu. Fenerbahçe, Sloven orta saha oyuncusu için 4 milyon Avro bonservis istedi. Benevento, Zajc için şimdilik acele etmeme kararı alırken teknik direktör Flippo İnzagh'inin listesindeki diğer alternatifler için de nabız yoklayacağı bilgisi verildi.

Miha Zajc'ın adı, daha önce Serie A takımları Bologna ve Hellas Verona ile de anılmıştı.

Fenerbahçe'nin Ocak 2019'da Empoli'den 3,5 milyon Avro ve Salih Uçan karşılığında transfer ettiği 26 yaşındaki Miha Zajc, bu sezon sarı lacivertli formayla 17 maçta 784 dakika süre buldu ve 2 gol atıp 1 asist yaptı.

Kaynak: Sporx