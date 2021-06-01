Fenerbahçe'de 6. teknik direktör de gitti, yeni isim kim olacak?

01 Haziran 2021 Salı, 18:35

Ali Koç, Fenerbahçe'ye başkan olduğu günden bu yana 3 sezonda 6 teknik adamla çalıştı.

Bu süreçte Fenerbahçe 2018-19 sezonunda Hollandalı teknik direktör Phillip Cocu'yu göreve getirdi. Cocu ile yollar, 15 hafta sonra ayrıldı. Cocu'nun yerine görevi geçici olarak Erwin Koeman devraldı ve sarı - lacivertliler ilk devreyi Koeman ile tamamladı.

YANAL DA GİTTİ

Fenerbahçe'de yönetim, 2018-19 sezonun ikinci yarısına Ersun Yanal ile başladı. Ali Koç, daha önce 'Ersun Yanal planlarımız arasında yok' dese bile, o dönem sarı - lacivertlilerin Yanal hakkındaki yoğun talebini karşılıksız bırakmadı. Ersun Yanal ile 1,5 yıllık anlaşma sağlandı ancak bu aşı da tutmadı. 1 Mart 2020’de Yanal ile de yollar ayrılırken yerine Haziran ayında Tahir Karapınar getirildi ve 2019-20 sezonu bu şekilde tamamlandı.

EN İYİSİ BULUT'TU!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geride bıraktığımız 2020-21 sezonuna ise Aytemiz Alanyaspor’dan ayrılan Erol Bulut ile başladı. Bulut, sezona iyi başlasa bile 8. haftada Kadıköy'deki Konyaspor mağlubiyetinin ardından sarı - lacivertliler inişli - çıkışlı bir grafik sergiledi. 31. haftadaki Beşiktaş ile 1-1 kalınan derbinin bardağı taşıran son damla oldu. Verilen milli takım arasında teknik direktör Erol Bulut ile yollar ayrıldı. Erol Bulut maç başı 1.97 puan ortalaması ile oynadı. Kadıköy'de kaybedilen maçlar BUlut'un sonunu hazırladı. Erol Bulut’un ardından sezona sportif direktör başlayan Emre Belözoğlu, Futbol A Takım Direktörü olarak takımın başına geçti. Fenerbahçe, sezonu Belözoğlu ile 3. sırada tamamlarken bu dönemde oynanan 10 maçta sarı - lacivertliler 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Fenerbahçe'de yeni teknik direktör Portekiz ya da Almanya ekolünden gelecek. İtalyan bir isimle de temasa geçilmiş durumda. Portekisli teknik adamın Campos olduğu da öne sürüldü.