Fenerbahçe'de beklenen ayrılık, Mevlüt gitti
Fenerbahçe Mevlüt Erdinç’in sözleşmesini feshetti. Mevlüt Karagümrük'le anlaştı.
Fenerbahçe Mevlüt Erdinç’in sözleşmesini feshetti. TRT spor’un haberine göre sarı lacivertliler milli futbolcu ile olan sözleşmesini feshetti.
Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe’de sıra ayrılanlara geldi. TRT spor’un haberine göre Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırdı.
Mevlüt Karagümrük'le anlaştı.
Video Haberler
- Pendik'te feci otobüs kazası: 24 yaralı
- İşportacı ile zabıta memurları arasında yumruklu kavga
- Fesli Kadir’le de görüntüleri ortaya çıktı
- Başkent'te skandal görüntüler! Yavaş talimat verdi
- Sıcaktan bunalan vatandaşlar Pendik’te denize girdi
- 5. kattan böyle yere attılar
- Akıllara durgunluk veren motosiklet kazası kamerada
- TELE 1'in ekranı böyle karardı
- 'Salgın kontrol altında' sözlerine görüntülü yanıt
- Koca'nın Erdoğan mitingine verdiği yanıta tepki