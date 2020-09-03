Fenerbahçe'de beklenen ayrılık, Mevlüt gitti

03 Eylül 2020 Perşembe, 16:41

Fenerbahçe Mevlüt Erdinç’in sözleşmesini feshetti. TRT spor’un haberine göre sarı lacivertliler milli futbolcu ile olan sözleşmesini feshetti.

Transfer sezonuna hızlı bir giriş yapan Fenerbahçe’de sıra ayrılanlara geldi. TRT spor’un haberine göre Fenerbahçe 33 yaşındaki futbolcu ile yollarını ayırdı.

Mevlüt Karagümrük'le anlaştı.

