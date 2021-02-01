Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
Fenerbahçe, 18 yaşınaki genç oyuncu Gülhan Üreyen’in İnegölspor’a kiralandığını açıkladı.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Gülhan Üreyen, 1,5 sezonluğuna İnegölspor’a kiralandı. Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe’ye geri dönecektir" ifadelerine yer verildi.
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