Fenerbahçe’de bir ayrılık daha

Fenerbahçe, 18 yaşınaki genç oyuncu Gülhan Üreyen’in İnegölspor’a kiralandığını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
01 Şubat 2021 Pazartesi, 12:16
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha
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Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Genç oyuncumuz Gülhan Üreyen, 1,5 sezonluğuna İnegölspor’a kiralandı. Sporcumuz 2021-22 sezonunun sonunda Fenerbahçe’ye geri dönecektir" ifadelerine yer verildi.


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