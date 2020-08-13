Fenerbahçe'de Covid-19 alarmı!
Fenerbahçe, resmi twitter hesabından bir futbolcu ve bir personelinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz tarafından Samandıra Can Bartu Tesislerimizde 13 Ağustos günü tüm futbolcu, teknik ekip ve çalışanlarımıza Covid-19 tanı testi yapılmıştır. Profesyonel futbol takımımız oyuncularından birinin ve teknik ekipten bir çalışanımızın sonuçlarının pozitif olduğu test sonuçları ile tespit edilmiştir. Testte pozitif çıkan oyuncumuz ve teknik ekip çalışanımız ev izolasyonuna alınmış ve tedavilerine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" ifadeleri yer aldı.
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