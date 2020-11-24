Fenerbahçe'de derbi 11'i sancısı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi kadro kurmakta zorlanacak! Mert Hakan Yandaş'ın hazır olması, sarı-lacivertlilerin en verimli bölgesi olan orta sahadaki forma rekabetini artırdı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesi kadro kurmakta zorlanacak!
Mert Hakan Yandaş'ın hazır olması, sarı-lacivertlilerin en verimli bölgesi olan orta sahadaki forma rekabetini artırdı.
Bu bölgede Luiz Gustavo-Sosa merkezde, kanatta da Perotti forma şansı bulacak. Mert Hakan onbire girerse, oynayacağı yere göre Ozan Tufan veya Pelkas kulübeye çekilecek.
Erol Bulut'un elinde hem merkez orta sahada hem de kanatlarda oynayabilecek Tolga, Ferdi, Sinan gibi oyuncular da bulunuyor.
KUPADA YEDEK KADRO
Fenerbahçe’nin Türkiye Kupası macerası bugün başlıyor.
Sarı-lacivertliler 4. tur maçında Sivas Belediye'yi ağırlayacak. Yedekler ve gençler sahada olacak.
Sakat veya hasta olan Harun, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Tolga, Sinan ve Valencia kadroda yok.
Erol Bulut'un muhtemel 11’i şöyle:
Oytun, Lemos, Sadık, Serdar Aziz, Novak, Ömer Faruk, Ozan, Mert Hakan, Thiam, Ferdi, Ademi.
Kaynak: Sözcü
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