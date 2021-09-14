Fenerbahçe'de Eintracht Frankfurt maçı hazırlıkları

14 Eylül 2021 Salı, 13:24

Can Bartu Tesisleri’ndeki antrenman iki grup halinde gerçekleştirildi. DG Sivasspor ile oynanan maça ilk 11’de başlayan oyuncular, ısınma hareketleri ve sahada aktif dinlenmeye yönelik çalışma yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alanda top kapma-pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Çift kale maçlarla devam eden idman, bireysel çalışmalarla noktalandı.

İrfan Can Kahveci, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Nazım Sangare ve Serdar Dursun’un tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın maçın oynanacağı Frankfurt Stadyumu’nda yapacağı antrenmanla tamamlayacak.



