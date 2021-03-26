Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, Pro-Lisans sorunu nasıl aşacak? İşte çözüm!

26 Mart 2021 Cuma, 09:23

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından takım sezon sonuna kadar Emre Belözoğlu'na emanet edildi. Teknik sorumluluk görevini üstlenen Belözoğlu, 2002 Dünya Kupası'nda 3'üncü olan A Milli Takım futbolcularına tanınan haktan yararlanarak UEFA A Lisans sahibi durumunda.

Süper Lig'de ve üst düzey liglerde takım yönetebilmek için Pro-Lisansının bulunması gerekiyor. Belözoğlu'na UEFA A Lisans 2 hafta takımı yönetme hakkı veriyor. Bu süreden sonra teknik ekipte Pro-Lisans sahibi bir teknik adamın bulunması şart.

TAHİR KARAPINAR EKİBE KATILACAK

Fenerbahçe, bu sorunu aşmak için çözümü buldu. Sarı lacivertliler geçen sezon teknik direktör Ersun Yanal ayrıldıktan sonraki dönemde görevlendirdiği Tahir Karapınar'ı tekrar kulübeye getirecek.

Şu an altyapı koordinatörü olarak görev yapan Karapınar, Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer alacak ve Pro-Lisans sorunu da çözülmüş olacak.

Kaynak: Ajansspor