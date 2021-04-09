Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'ndan 'VAR' isyanı!
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu, “Son dakikada net penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gitmemesi değerlendirilmeliydi" dedi.
Fenerbahçe Malatyaspor deplasmanında kritik bir puan bırakırken, camia hakem hatasına tepki gösterdi.
Maçı izleyen Fenerbahçeli yöneticiler hakem ve VAR odasının son dakikadaki pozisyonu görmezden geldiğini iddia ederken, teknik sorumlu Emre Belözoğlu da tepkisini ortaya koydu.
Dönüş yolunda yöneticilerle maçı değerlendiren ve hakem eleştirisinde bulunan Emre Belözoğlu, “Son dakikada net penaltımız verilmedi. O pozisyonda VAR'a gitmemesi değerlendirilmeliydi. Bizim iyi ya da kötü oyunumuz bizi ilgilendirir, evet böyle oynamamamız gerekiyordu ama penaltımızı da vereceksiniz” dedi.
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