Fenerbahçe'de Gökhan Gönül sakatlandı
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.
Fenerbahçeli futbolcu Gökhan Gönül, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği mücadelesinde 44. dakikada yerini Nazım Sangare’ye bıraktı.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği mücadelesinin 44. dakikasında sarı-lacivertlilerin tecrübeli futbolcusu Gökhan Gönül sakatlığı sebebiyle yerini Nazım Sangare’ye bıraktı. İlk yarının ortalarında kendini yere bırakan Gönül daha sonra bir süre kendisini denedi. Ayağında ağrı hisseden tecrübeli futbolcu, kenara yaptığı değişiklik işaretinden sonra müsabakanın 44. dakikasında oyundan çıkarken yerine Nazım Sangare dahil oldu.
Gökhan'ın sakatlığı derbi öncesi moralleri bozdu.
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