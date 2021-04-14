Fenerbahçe'de Gökhan Gönül'den üzücü haber;arka adalesinde yırtık
Lider Beşiktaş'la çekişen Fenerbahçe'de sağ bek Gökhan Gönül'ün yapılan MR çekiminde arka adelesinde yırtık belirdi. Deneyimli isim bir süre oynayamayacak.
Ligde oynanan Gaziantep maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün bugün çekilen MR’ının ardından arka adalesinde yırtık tespit edildi.
Fenerbahçe’nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül’den kötü haber geldi. Gaziantep FK maçında sakatlanan başarılı oyuncunun arka adalesinde yırtık tespit edildi. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe’nin tecrübeli defans oyuncusu Gökhan Gönül, ligde oynanan Gaziantep FK maçının ardından sakatlanmıştı. Futbolcumuz Gökhan Gönül’ün Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde çekilen MR’ı sonucunda; arka adale üst yapışma yeri grade 2 kısmi yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
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