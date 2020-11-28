Fenerbahçe'de gözler Gökhan-Caner'de
Derbi maçta Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.
Süper Lig’in 10’uncu haftasında sahasında derbi maçta Beşiktaş’ı konuk edecek Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman saat 17.30’da başladı. Isınma ve çabukluk çalışmalarının ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Mbwana Samatta, Nazım Sangare, Harun Tekin ve Tolga Ciğerci’nin tedavileri ise devam etti. Gökhan ve Caner'in ise hazır olduğu açıklandı.
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