Fenerbahçe'de Kasımpaşa hazırlıkları sürüyor
Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Süper Lig'in 16'ncı haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde saat 12.30'da ısınma çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması ile sürdü. Sarı-lacivertli ekip idmanın basına kapalı olan bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi. Teknik patron Erol Bulut, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarında öğrencilerine eşlik etti.
Sarı-laciverli ekipte; Gökhan Gönül, Tolga Ciğerci, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Thiam, Novak ve Lemos tedbir amaçlı salonda çalışırken, Perotti sahada düz koşu yaptı.
OZAN TUFAN'IN İZOLASYON SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina süresi dolan Ozan Tufan'a ise günde 2 kez test yapılıyor. Evinde izolasyon süreci devam eden Ozan Tufan yapılan testleri negatif çıkınca takıma dahil olacak.
Fenerbahçe'nin antrenmanını sportif direktör Emre Belözoğlu, idari menajer Volkan Ballı, altyapı antrenörü Ekrem Ekşioğlu takip etti.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, idmanı takip eden basın mensuplarının yanına gelerek yeni yıllarını tebrik etti. Belözoğlu, 2021 yılının herkese hayırlı olmasını diledi.
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