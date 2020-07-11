Fenerbahçe’de kritik Avrupa virajı

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 06:00

F.Bahçe’de teknik heyet, oyuncular kalan 3 maçta Avrupa hedefine odaklamaya çalışıyor. Teknik sorumlu Tahir Karapınar, antrenörler Volkan Demirel ve Aurelio G.Birliği maçında büyük bir fırsat teptiklerini söylemelerine rağmen yine de Avrupa Ligi için ümitliler.

Bu üç isim, “Avrupa biletini alabilmek için kalan 3 maçı da kazanacak güçteyiz. F.Bahçe’nin 2 yıl üst üste Avrupa’ya katılamaması prestij kaybıdır. O nedenle bunu başarmak zorundayız” diyerek futbolcuların konsantrasyonunu yüksek tutmaya çalışıyor.

Kaptan Emre, ise “Kalan 3 haftada oynayacağımız 2 maç, doğrudan rakiplerimiz; Sivas ve Beşiktaş’la. Son hafta da Rize’yle karşılaşacağız. Eğer 3 maçtan 9 puan çıkarırsak, hedefimize ulaşacağımıza inanıyoruz” dedi.

KOÇ’TAN MOTİVASYON

F.Bahçe, Süper Lig’in 32. haftasında Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Başkan Ali Koç, Can Bartu Tesisleri’ne gelerek idmanın bir bölümünü takip etti. Sarı-Lacivertliler bugün yapacağı antrenmanla Sivas maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

F.BAHÇE BEKO HIZ KESMİYOR

Dyshawn Pierre, Litvanyalı Edgaras Ulanovas’la sözleşme imzaladığını duyuran F.Bahçe Beko üçüncü isim olarak Darüşşafaka’nın pivotu Johnny Hamilton’la anlaşmaya vardı. 3 transfer birden yapan Sarı-Lacivertlilerin, B.Münih’ten ayrılan Danilo Barthel ile iki yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.