Fenerbahçe'de kriz, indirime gitmedi!
Tolgay Arslan Fenerbahçe yönetiminden kendisine gelen “2 milyon Avro olan maaşını 1 milyon Avroya indir” teklifini kabul etmedi.
Kulüplerin ekonomik olarak zor günler geçirdiği günlerde futbolculardan indirim istenirken Fenerbahçe’de şok yaşandı. Fenerbahçe, Tolgay Arslan’a 2 milyon Avro olan maaşını 1 milyon Avroya indirme teklifi yaptı ancak Tolgay Arslan teklifi reddetti.
Tolgay Arslan yönetimden kendisine gelen “2 milyon Avro olan maaşını 1 milyon Avroya indir” teklifini kabul etmedi.
2018/2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Ali Arslan’ın kulüpteki geleceği ise belirsiz.
Kaynak: Sözcü
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