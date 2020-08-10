Fenerbahçe'de kriz, indirime gitmedi!

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 11:55

Kulüplerin ekonomik olarak zor günler geçirdiği günlerde futbolculardan indirim istenirken Fenerbahçe’de şok yaşandı. Fenerbahçe, Tolgay Arslan’a 2 milyon Avro olan maaşını 1 milyon Avroya indirme teklifi yaptı ancak Tolgay Arslan teklifi reddetti.

Tolgay Arslan yönetimden kendisine gelen “2 milyon Avro olan maaşını 1 milyon Avroya indir” teklifini kabul etmedi.

2018/2019 sezonunun devre arasında Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Tolgay Ali Arslan’ın kulüpteki geleceği ise belirsiz.

Kaynak: Sözcü