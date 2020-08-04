Fenerbahçe'de ligden çekilme iddiası

04 Ağustos 2020 Salı, 17:58

TFF'nin harcama limitlerini belirleyip sadece yüzde 15 sapma kararı almasına yönelik eleştiriler yoğunlaşırken, Fenerbahçe yönetime yakın kaynaklar, "Ligden çekilme" kararını seslendirmeye başladı. Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar ile Yağız Sabuncuoğlu, sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, kulüp içinde ligden çekilme ve naklen yayın havuzundan çıkma görüşlerinin masaya yattığını ifade ettiler.

Ahmet Ercanlar, "Fenerbahçe Genel kurul kararı alıyor. Yaşananların hepsinin hesabını genel kurul soracak. Ligden çekilme konusu da artık masadafa" ifadeini kullandı. Yağız Sabuncuoğlu ise yayın havuzundan çıkma ihtimaline dikkat çekti.

Şu sıralar toplantı halinde Fenerbahçe yönetiminin, ligden çekilme ve naklen yayın havuzundan çıkma görüşlerini masaya yatırdığı öğrenildi.



