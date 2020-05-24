Fenerbahçe’de online bayramlaşma

24 Mayıs 2020 Pazar, 10:54

Fenerbahçe Kulübü geleneksel bayramlaşma töreninin korona virüs salgını nedeniyle salı günü online olarak yapılacağını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden konu ile ilgili şu paylaşım yapıldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü olarak geleneksel bayramlaşmamızı bu yıl korona virüs salgını nedeniyle FBTV ve Fenerbahçe Youtube kanalımızdan online olarak düzenleyeceğiz. FBTV ve Fenerbahçe Youtube hesabımızdan yayınlanacak olan bayramlaşma törenimiz 26 Mayıs Salı günü saat 11.00’de başlayacaktır.

Başkanımız Ali Koç, Genel Sekreterimiz Burak Çağlan Kızılhan, YDK Başkanımız Vefa Küçük ve sporcularımız online katılarak bayram mesajlarını camiamızla ve Kongre üyelerimizle paylaşacaklar.

Bayram coşkusunu birlikte yaşamak için Fenerbahçe Youtube hesabında ve FBTV’de sizleri bekliyoruz."



