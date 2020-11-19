Fenerbahçe'de "Öze dönüş" projesi

Sezona eski futbolcularından Erol Bulut'un liderliğinde giren Fenerbahçe , futbol şubesinde öze dönüş projesi uyguluyor. Geçmiş yıllarda Fenerbahçe formasını terleten Mehmet Aurolio, Emre Belözoğlu, Selçuk Şahin, Mehmet Yozgatlı, Semih Şentürk ve Volkan Demirel gibi isimler Fenerbahçe Futbol Şubesi'nde aktif görevlerde bulunuyor.

Hasan Hüseyin Alimoğlu
19 Kasım 2020 Perşembe, 13:25
Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe'de son olarak Semih Şentürk'ün Futbol Akedemi antrenörü olmasıyla birlikte kulüp bünyesinde birçok eski futbolcunun görev alması dikkatlerden kaçmadı. Geçmişte Fenerbahçe formasını terleten Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Mehmet Aurolio Teknik Direktör Erol Bulut'un yardımcılıklarını yaparlarken, Selçuk Şahin ise Sportif Direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapıyor. Böylece Fenerbahçe Futbol Şubesi'nde geçmişte sarı laciverli formayı terletmiş 7 yetkili bulunuyor. 


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