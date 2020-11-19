Fenerbahçe'de "Öze dönüş" projesi

19 Kasım 2020 Perşembe, 13:25

Fenerbahçe'de son olarak Semih Şentürk'ün Futbol Akedemi antrenörü olmasıyla birlikte kulüp bünyesinde birçok eski futbolcunun görev alması dikkatlerden kaçmadı. Geçmişte Fenerbahçe formasını terleten Volkan Demirel, Mehmet Yozgatlı ve Mehmet Aurolio Teknik Direktör Erol Bulut'un yardımcılıklarını yaparlarken, Selçuk Şahin ise Sportif Direktörlük görevini sürdüren Emre Belözoğlu'nun yardımcılığını yapıyor. Böylece Fenerbahçe Futbol Şubesi'nde geçmişte sarı laciverli formayı terletmiş 7 yetkili bulunuyor.