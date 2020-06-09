Fenerbahçe’de sürpriz teknik direktör iddiası

09 Haziran 2020 Salı, 00:09

Fenerbahçe teknik direktör arayışını geçici olarak çözümlüyor.

TRT’nin iddiasına göre Fenerbahçe, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Tahir Karapınar’a sezon sonuna kadar teknik direktörlük için resmi teklif yaptı. Karapınar’ın lisansının yeterli olduğu da ifade edildi.