Fenerbahçe’de sürpriz teknik direktör iddiası
Fenerbahçe’de geçici teknik direktör iddiası ortaya atıldı.
Fenerbahçe teknik direktör arayışını geçici olarak çözümlüyor.
TRT’nin iddiasına göre Fenerbahçe, son olarak 6 yıl önce Manisaspor'da yardımcı antrenörlük yapan Tahir Karapınar’a sezon sonuna kadar teknik direktörlük için resmi teklif yaptı. Karapınar’ın lisansının yeterli olduğu da ifade edildi.
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