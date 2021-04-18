Fenerbahçe'de tartışılan tercih: Gustavo yine yedek!

18 Nisan 2021 Pazar, 19:09

Süper Lig’in 35’inci haftasında Medipol Başakşehir, Fenerbahçe’yi konuk etti. Mücadelede Cüneyt Çakır düdük çalarken, Çakır’ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun üstlendi.

EMRE BELÖZOĞLU’NDAN 2 DEĞİŞİKLİK

Fenerbahçe A Takım Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’in 34’üncü haftasında oynanan Gaziantep FK mücadelesine göre ilk 11’de 2 değişiklik yaptı. Genç teknik adam, sakatlığı dolayısıyla ameliyat olan Altay Bayındır’ın yerine kalede Harun Tekin’e, sağ bek bölgesinde ise arka adalesinde yırtık tespit edilen Gökhan Gönül’ün yerine Nazım Sangare’ye forma verdi. Gustavo ise yine yedek kaldı; bu tercih çok tartışıldı. Sarı-lacivertli ekip, Medipol Başakşehir karşısına Harun Tekin-Nazım Sangare, Serdar Aziz, Szalai, Caner Erkin, Sosa, Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan, Pelkas ve Valencia ilk 11’i ile çıktı.

HARUN TEKİN 68 GÜN SONRA

Fenerbahçe’de genç kaleci Altay Bayındır’ın antrenmanda el bileğinde kırık oluşması sonucu ameliyat edilmesinden dolayı, Emre Belözoğlu eldivenleri Harun Tekin’e emanet etti. 31 yaşındaki kaleci 68 gün sonra Fenerbahçe formasıyla resmi bir maça çıktı. Tekin, son olarak 9 Nisan’da Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında yine Medipol Başakşehir’e karşı forma giymişti.

İRFAN CAN KAHVECİ ESKİ TAKIMINA KARŞI

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, bu maçla birlikte eski takımı Medipol Başakşehir’e karşı ilk kez forma giydi. 25 yaşındaki oyuncu, devre arası transfer döneminde Medipol Başakşehir’den sarı-lacivertli ekibe transfer olmuştu.

Öte yandan Fenerbahçe’de Medipol Başakşehir maçı öncesinde 7 oyuncu kart sınırındaydı. Sinan Gümüş, Marcel Tisserand, Jose Sosa, Serdar Aziz, Caner Erkin, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde Süper Lig’in 37’nci haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde forma giyemeyecek.