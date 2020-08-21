Fenerbahçe’de testler negatif

Fenerbahçe’de dün yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.

İHA
21 Ağustos 2020 Cuma, 13:16
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Fenerbahçe’de dün yapılan korona virüs testlerinin tamamı negatif çıktı.
Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de, teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeline dün yapılan yapılan korona virüs testlerinin sonuçları belli oldu. Sarı-lacivertlilerde testler sonucunda sonucunda pozitif vakaya rastlanmadı.
Fenerbahçe, tam kadro halinde hazırlıklarına devam edecek.


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