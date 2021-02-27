Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner kararı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, tecrübeli futbolcu Caner Erkin'i Trabzonspor maçı kamp kadrosuna dahil etmedi.

AA
27 Şubat 2021 Cumartesi, 16:40
Fenerbahçe'de Trabzonspor maçı öncesi flaş Caner kararı
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Süper Lig'in 27. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-lacivertli takımda Caner Erkin, Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Sadık Çiftpınar ve Diego Perotti, çeşitli gerekçelerle kamp kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçe kafilesi, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Trabzon'a hareket edecek.

Sarı-lacivertli takımın Trabzonspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Filip Novak, Mauricio Lemos, Marcel Tisserand, Serdar Aziz, Attila Szalai, Jose Sosa, Ozan Tufan, Mert Hakan Yandaş, Dimitrios Pelkas, Mesut Özil, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Enner Valencia, Mame Thiam, Mbwana Samatta, Papiss Cisse.


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