Fenerbahçe’de yönetim yeni oluşum için harekete geçti
Süper Lig’de 7 sezondur şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe, gözünü önümüzdeki sezona çevirdi.
Başkan Ali Koç yeni yapılacak seçimde aday olacağını açıklarken, kadro planlaması için çalışmalar başlatıldı. Her şey silbaştan anlayacağınız. Oysa geçen sezon başı takım kurulurken ‘önümüzdeki yılların takımını oluşturuyoruz’ denilmişti. Sezon kötü geçti, üçüncülük elbette başarı değil. Şimdi kollar bir kez daha sıvandı, yeni oluşum için düğmeye basıldı. Takımdan ayrılacak çok sayıda futbolcu var. Alınan 22 futbolcunun her biri hayal kırıklığı yaşattı. Koca sezon santrforsuz tamamlandı.
VEDAT MURİÇ GERİ Mİ DÖNECEK?
Sarı-Lacivertli ekip önümüzdeki sezon forveti eski oyuncusu Vedat Muriç ile güçlendirmeyi hedefliyor. Lazio’da bekleneni veremeyen Kosovalı oyuncu, Fenerbahçe’ye dönmeye sıcak bakıyor. Teknik patron Emre Belözoğlu’nun şu an için herhangi bir temsilcisi bulunmayan Muriç’le doğrudan iletişim kurduğu ve taraflar arasında görüşmelerin başladığı aldığım duyumlar arasında. Futbolcunun eşi Edibe Muriç Fenerbahçeli taraftarlara “Durmadan, bıkmadan, vazgeçmeden sürekli mesaj atıyorsunuz. İnşallah bir gün dileğimiz gerçek olur” mesajını verdi.
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