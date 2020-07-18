Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

18 Temmuz 2020 Cumartesi, 12:04

Sarı-lacivertli kulübün 77 yaşındaki Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, toplantıyı evinden yönetiyor.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu üyeleri ise Ülker Stadı'ndaki 1907 Tribünü'nden toplantıya katıldı. Koç ve yöneticiler, sosyal mesafe kuralına uyarak oturdu.

Toplantı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, kulüp kurucuları, kuruluştan buyana başkanlık ve yöneticilik yapanlardan, sporculardan, kulüp çalışanlarından, Yüksek Divan Kurulu ile kulüp üyelerinden vefat edenler, şehit ordu ve emniyet personeli ile Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

"15 TEMMUZ İLE 3 TEMMUZ'UN ÇOK YAKIN BAĞLANTILARI VAR"

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vefa Küçük, koronavirüs salgınına değinerek, "Hem ülkemizde hem de dünyada baş gösteren koronavirüs nedeniyle hepimiz tedbirli, mesafeli ve maskeliyiz. Bunlara riayet ettiğimiz sürece, Allah'ın da takdiridir ama inşallah sağlıkla hayatımızı sürdüreceğiz." dedi.

Küçük, 3 Temmuz 2011'deki "Futbolda şike" davası ile 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin birbiriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

"HEM ÜLKEMİZ HEM DE KULÜBÜMÜZ İLELEBET PAYİDAR OLUR"

Fenerbahçeliler olarak 3 Temmuz'a çok önem veriyoruz. 3 Temmuz, kulübümüz için ne kadar tehlikeli olursa olsun, bizler yine Tanrı'nın bizi imtihan etmesiyle karşılaştık. Başkanımız ve yönetimde olan arkadaşlarımız, büyük cesaret gösterip Fenerbahçe camiasına birlik ve beraberliği aşıladı. Bizler, o günkü başkanımıza, yönetimimize ve Türkiye'nin hukuk sistemine sahip çıktık. Fenerbahçe camiası, Türk toplumu ve sporu içinde ayrıcalığa sahiptir. İnşallah hem ülkemiz hem de kulübümüz, bir daha bu kumpaslarla veya benzeri ele geçirmelerle muhatap olmaz, hem ülkemiz hem de kulübümüz ilelebet payidar olur."

Toplantı, FBTV ve kulübün YouTube hesabından canlı yayımlanıyor.