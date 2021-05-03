Fenerbahçe'den 114. yıl mesajı: Kirli ittifaklarla mücadele ettik

03 Mayıs 2021 Pazartesi, 08:14

Fenerbahçe Spor Kulübü 114 yaşında. Sarı lacivertliler kuruluşunun 114. yıldönümünde resmi siteden açıklama yaptı. Paylaşımda “114 yıl önce, bu ülkenin en büyüğü olacak bir spor kulübü doğdu. 114 yıl önce 5 kişinin bir araya gelerek diktiği fidan, milyonları peşinden sürükleyen asırlık bir çınar oldu” denildi.

Açıklamada şöyle devam etti: “İşgal altındaki bir ülkede, hem cepheye silah taşıdı, hem yabancı takımları teker teker yenerek halkın morali oldu, umut oldu, inanç oldu... Üzerine her türlü iftiralar atıldı, komplolar kuruldu ancak her zaman armasından aldığı güçle karanlıkların üzerine tutulan Fener oldu.”

ATATÜRK'ÜN FENERBAHÇE'Yİ ZİYARETİ

3 Mayıs’ı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kulübü ziyareti nedeniyle kuruluş günü olarak kutlayan sarı lacivertliler, “Kurtuluş Savaşımızın lideri, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk; bu kulübü ziyaret etti, futbol takımının maçını izledi, kulübün binası yandığında, en zor gününde, en büyük maddi yardımı yaptı” dedi.

'RAKİPLERİ EN KİRLİ İTTİFAKLARA GİRDİ'

Fenerbahçe’nin mesajı şöyle tamamlandı: “Bu kulüp öyle büyüktü ki; rakipleri O’nu durdurmak için gerektiğinde en kirli yapılarla en kirli ittifaklara girdi. Ve 114 yıldır, renkleri birbirine karışmış türlü odaklar, bir an olsun durmaksızın bu kulübe, değerlerine, yarınlarına saldırıyor. 114 yıldır bu kulüp, kimi düşmanlığını açıkça gösteren kimi dost görünen bu zehirli yapılara karşı mücadelesini, armasından aldığı güçle, taraftarının sonsuz desteğiyle veriyor. Vermeye de devam edecek!

'FENERBAHÇE DİMDİK AYAKTA '

Tarihine yakışır şekilde, pes etmeden, vazgeçmeden, dimdik duracak! Bu kulübün adı FENERBAHÇE! Bugün, yarın ve her gün; En güzel günde olduğu gibi en zor günde de O’na duyduğu inançla milyonlar hep bir ağızdan haykırıyor: İyi ki Fenerbahçe var, İyi ki Fenerbahçeliyiz! EFSANE 114 YAŞINDA! Tarihiyle, büyüklüğüyle, değerleriyle, Sonsuza dek yaşasın!”

Fenerbahçe'nin resmi sitesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaretini anlatan bir animasyona yer verildi.