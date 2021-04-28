Fenerbahçe'den Alanya çıkarması

28 Nisan 2021 Çarşamba, 04:00

Süper Lig’in 38. haftasında Fenerbahçe’nin, deplasmanda karşılaşacağı Alanyaspor maçı kadrosunda sürpriz gelişmeler yaşandı. Sakatlıktan kurtulan ve takımla birlikte idmanlara çıkan Mesut Özil kadroda yer alırken MR’ı çekilen sol bacak üst arka kısımda kısmi yırtık tespit edilen ve üç hafta oynamayacağı açıklanan Nazım Sangare ile kart cezalısı İrfan Kahveci kafileye dahil edildi.

BELÖZOĞLU RÜZGÂRI

Emre Belözoğlu’nun takımın başına geçmesiyle yeniden şampiyonluk yarışının içine girmeyi başaran Fenerbahçe, genç teknik adamın yönetiminde 5 maçta 4 galibiyet ve 1 beraberlikle hanesine 13 puan yazdırdı. Sarı-Lacivertlilerde ayrıca maç başına topa sahip olma oranı yüzde 53’ten 62’ye, isabetli pas sayısı 369’dan 454’e, rakip ceza sahasında topla buluşma sayısı da 25’ten 31’e yükseldi. Şut ve isabetli şut oranları da hayli fazlalaştı. Emre Belözoğlu, bu oyun tarzını daha uzun süreye yaymak ve geliştirmek zorunda olduklarını ifade ediyor. Taraftar ve camiadan da büyük destek alan Emre’nin yeni sezonda takımın başında kalma ihtimali yüksek görünüyor.