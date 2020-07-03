Fenerbahçe'den Galatasaray'a müthiş çalım

03 Temmuz 2020 Cuma, 07:57

Süper Lig’den Mert Hakan ve Caner Erkin ile anlaşan sarı-lacivertliler, Almanya’dan gurbetçiler Kaan Ayhan ile Kenan Karaman’la söz kesti.

Beklentilerin uzağında bir sezon geçiren Fenerbahçe’de Başkan Ali Koç, önceki gün katıldığı TV programında yeni dönemin şifrelerini verdi.

Transferde yerli ve milli modelini benimseyecek olan sarı-lacivertliler, ilk olarak Mert Hakan Yandaş’ı kadrosuna kattı.

Beşiktaş’a veda edecek olan Caner Erkin’le anlaşan Kanarya, iki futbolcuyu sezon biter bitmez resmen açıklayacak.

Hoca konusunda ligin bitmesini bekleyen Koç’un işaret ettiği isim Erol Bulut.

Alanya yönetimini zor durumda bırakmak istemeyen Fenerbahçe Başkanı Koç, ay sonunda Bulut’u resmen açıklayacak.

Sportif Direktörlük görevine getirilecek olan Emre Belözoğlu’yla ortak bir çalışma yürüten sarı lacivertliler, Bundesliga’da küme düşen Fortuna Düsseldorf forması giyen milli futbolcular Kenan Karaman ile Kaan Ayhan’la da söz kesti. Bu iki isim Galatasaray'ın takibindeydi.



