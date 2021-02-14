Fenerbahçe'den Galatasaray'a penaltı göndermesi: Kayırma VAR
Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa Kulübü’nün de açıklama yaparak penaltı beklediği pozisyon nedeniyle tepki gösterdiği maçın ardından “Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, ADALET YOK” ifadelerini kullanarak tweet attı!
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray’ın Kasımpaşa’yı 2-1 yenerek liderliğini sürdürdüğü karşılaşmanın ardından Twitter hesabından sert bir paylaşım yaptı!
Sarı-lacivertli takım, Kasımpaşa Kulübü’nün de açıklama yaparak penaltı beklediği pozisyon nedeniyle tepki gösterdiği maçın ardından “Kirli lobi VAR, Şaibe VAR, Kayırma VAR, Haksızlık VAR, ADALET YOK” ifadelerini kullanarak tweet attı!
Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasının 54. dakikasında Varga, Kerem ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kalarak penaltı beklemiş ancak yapılan VAR incelemesinin ardından “devam” kararı verilmişti.
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