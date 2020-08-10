Fenerbahçe'den hücuma yatırım

10 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:32

Yeni sezona iddialı kadro kurmak için çalışmalarını hızla sürdüren Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde art arda bitirdiği transferleri açıkladı. Önce Mert Hakan Yandaş’ı açıklayan sarı lacviertliler sırasıyla Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Filip Novak’ı da bildirdi. Son olarak 1928 Bucaspor’dan Barış Sungur’u da renklerine bağlayan Fenerbahçe’de başkanvekili Semih Özsoy, transferlerin devam edeceğini söylemişti.



HASAN ALİ VE ISLA İLE DEVAM EDİLMEDİ

Sezon sonunda sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım ile sözleşme uzatmayan sarı lacivertliler, sezon bitmeden de Isla ile yollarını ayırmıştı. Isla’nın yerini eski kaptanı Gökhan Gönül ile dolduran Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım’ın yerini de Trabzonspor’dan Filip Novak ve yine eski futbolcusu Caner Erkin ile doldurdu.

Orta sahaya da Mert Hakan Yandaş’ı transfer eden Fenerbahçe’de yeni transferlerin 2019-2020 sezonundaki skor katkıları dikkat çekiyor.

Haziran ayında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Isla, geride kalan sezonda Süper Lig’de çıktığı 19 müsabakada 3 asistlik performans gösterdi. Isla’nın yerine transfer edilen Gökhan Gönül, Beşiktaş formasıyla ligde çıktığı 30 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

Sezonun uzun bir bölümünü sakatlıkla geçiren Hasan Ali Kaldırım, ligin sonlarına doğru forma giymeye başladı. 18 maça çıkan milli sol bek 3 asistle takımına katkı sağladı. Hasan Ali Kaldırım’ın yerine transfer edilen Caner Erkin ve Filip Novak’ın hücum istatistikleri dikkat çekiyor.

LİGİN EN GOLCÜ SOL BEKİ

Trabzonspor formasıyla, ligde 30 maça çıkan Filip Novak adeta bir hücum oyuncusu gibi 7 gol atarak takımına önemli katkıda bulundu. Novak, ligin en golcü sol beki unvanına sahip olurken, 7 gol atmasına rağmen asist yapamadı. 30 yaşındaki sol bekin isabetli orta sayısının 1 olması ise kafalarda soru işareti yarattı.

LİGİN EN ÇOK ASİST YAPAN SOL BEKİ

Yine sol bek bölgesi için transfer edilen Caner Erkin de Beşiktaş formasıyla Süper Lig’de 3 gol atıp 11 asist yaparak asist krallığında ikinci sıraya oturdu. Milli sol bek, aynı zamanda 2019-2020 sezonunda en fazla şut pası veren (68) ve net gol pozisyonu hazırlayan (11) defans oyuncusu oldu.

EN ÇOK TOP KAPAN SAĞ BEK

Caner Erkin ve Filip Novak’ın hücum performansı göz kamaştırırken, Gökhan Gönül’ün hem hücum katkısı hem de defansif performansı gözlerden kaçmadı. 35 yaşındaki sağ bek, geride kalan sezonda 59 kez top kaparak ligin en çok top kapan sağ beki oldu.

MERT HAKAN GOLÜ KOKLUYOR

Savunma bölgesine transfer ettiği oyuncuların hücum istatistikleri göz kamaştırırken orta sahaya transfer edilen Mert Hakan Yandaş’ında hücum performansı dikkat çekiyor. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Sivasspor formasıyla Süper Lig’de 37 maçta 10 gol 5 asistlik performan gösterdi. Mert Hakan, aynı zamanda rakip ceza alanında en çok topla buluşan (112) merkez orta saha oyuncusu oldu.