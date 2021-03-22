Fenerbahçe'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması!
Fenerbahçe Spor Kulübü, İstanbul Sözleşmesi konusunda yaşanan gelişmelerin ardından bir açıklama yayımladı.
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Fenerbahçe, Türkiye'nin İstanbul Sözleşnmesi ile ilgili aldığı kararın gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.
Kadınlar ve kız çocukları için toplumumuzu aynı noktada olmaya davet ediyoruz.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) March 22, 2021
https://t.co/Rf9U7o5Ghi pic.twitter.com/qr0SqwzMfL
Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Geride bıraktığımız hafta sonu İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair kararı üzülerek öğrendik. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin, kadın erkek eşitliğinin sağlanması adına hayata geçirdiği HeForShe kampanyasını iki yıldır destekleyen,
Kadınlar ve kız çocuklarının toplumda ve sporda özgürce, eşit şartlar altında yer alması adına pek çok çalışma yürüten,
Kadınlara yönelik şiddetin insan hakları ihlali olduğunu bilerek en yüksek sesle; "Kadına Şiddet Suçtur! Ortak Olma Seyirci Kalma!" diyen
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ olarak, sözleşmenin yürürlükten kaldırılmasının toplumsal sonuçlarından endişe duyduğumuzu vurgulamak istiyoruz. Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılığı ve şiddeti önlemeye yönelik önemli bir adım olan İstanbul Sözleşmesi'ni tüm toplumumuzun ortak menfaati için gözetmemiz gerektiğine inanıyoruz ve bu doğrultuda fesih kararının yeniden gözden geçirilmesini talep ve rica ediyoruz.
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Bankalardan kur artışı sonrası 'döviz' ve 'altın kararı
- Fransız bankasından korkutan dolar/TL öngörüsü
- Doların yükselmesinin ardından siyasilerden ilk yorum
- SON DAKİKA! Dolar durdurulamıyor
- Dolar yükseldi Erdoğan'ın o sözleri gündem oldu
- Doların yükselmesine ilişkin ilk uzman yorumu
- Dolar şoku sonrası Muharrem İnce'den yurttaşlara çağrı
- Ekonomist Demirtaş'tan 'faiz' göndermesi
- Televizyon kanalları dolar bilgisini kaldırdı
- Borsa İstanbul'dan flaş açıklama