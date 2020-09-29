Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık

Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

DHA
29 Eylül 2020 Salı, 14:31
Fenerbahçe'den Karagümrük sınavı öncesi taktik hazırlık
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Fenerbahçe, Süper Lig’in 4’üncü haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmasıyla başladı. Pas çalışması ve çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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