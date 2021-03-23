Fenerbahçe'den Katarlı yayıncıya rest!
Fenerbahçe Spor Kulübü twitter üzerinden yayınladığı mesajla beIN'e yine tepki gösterdi.
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.
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