Fenerbahçe'den "kavga" açıklaması

17 Temmuz 2020 Cuma, 12:18

Fenerbahçe, Emre ve Dirar'ın kavga ettiğine yönelik çıkan haberlere karşı resmi internet sitesinden bir açıklama yayınladı.

Fenerbahçe, ikili arasında geçen tartışmanın her takımda yaşanabileceğini belirterek yaptığı açıklamada "Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:

"Bugün tarihli Akşam gazetesinde yer alan Futbol A Takımı oyuncularımızdan Emre Belözoğlu ve Nabil Dirar arasında yaşandığı iddia edilen diyaloga dair bir açıklama zaruri hale gelmiştir.

Antrenman sırasında iki oyuncumuz arasında her takımda yaşanabilecek ikili bir tartışma yaşanmıştır. Kaptanımız Emre Belözoğlu takım arkadaşı Nabil Dirar’a daha dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunmuştur.

Öte yandan, Kaptanımız Emre Belözoğlu tarafından takım arkadaşlarına haberde iddia edilen söylemler kesinlikle sarf edilmemiş, manşetlere taşınan olaylar yaşanmamıştır.

Yaşanan tartışma sonrasında oyuncumuz Nabil Dirar, hocamız Tahir Karapınar tarafından tesislere gönderilmiştir.

Kamuoyunun Bilgisine Sunarız."

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ