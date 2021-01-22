Fenerbahçe'den Moskova zaferi

22 Ocak 2021 Cuma, 22:06

THY Basketbol Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe fırtınası esti. 21. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko deplasmanda Rusya'nın CSKA Moskova ekibi ile karşı karşıya geldi. Başkent Moskova'daki Megasport Arena'da oynanan müsabakada çok iyi mücadele eden sarı-lacivertliler rakibini 83-89 mağlup ederek çok önemli bir galibiyet aldı. De Colo ve Vesely önderliğinde zafere uzanan Fenerbahçe Beko seriyi sürdürdü. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, EuroLeague'deki 21. maçında 11. galibiyetine ulaştı..