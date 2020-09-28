Fenerbahçe’den Muslera’ya başsağlığı mesajı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesinin hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı
Fenerbahçe, Galatasaray’ın başarılı file bekçisi Fernando Muslera’nın annesinin hayatını kaybetmesi üzerine sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Galatasaray’ın kalecisi Muslera’nın annesi Norma hayatını kaybetti. Fenerbahçe de annesini kaybeden Uruguaylı eldiven için bir başsağlığı mesajı paylaştı. Sarı-lacivertliler, mesajda, "Galatasaray Futbol Takımı Kaptanı Fernando Muslera’nın annesinin hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Muslera ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verdi.
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