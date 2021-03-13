Fenerbahçe’den "Şampiyon Gençlerbirliği" paylaşımı
Süper Lig’de evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Fenerbahçe, Ankara ekibinin kazandığı 2 Türkiye Futbol Birinciliği’ne dikkat çekti.
Süper Lig’de evinde Gençlerbirliği’ni konuk edecek olan Fenerbahçe, Ankara ekibinin kazandığı 2 Türkiye Futbol Birinciliği’ne dikkat çekti.
Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe - Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı-lacivertlilerin Gençlerbirliği’nin kazandığı 2 Türkiye Futbol Birinciliği paylaşması dikkat çekti. Fenerbahçe 1959 öncesi şampiyonlukların da sayılması için TFF'ye başvurmuştu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden yapılan maç önü haberinde Gençlerbirliği’nin 1940-1941 ve 1945-1946 sezonlarında yaşadığı birinciliklere vurgu yapılırken şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçemiz, Süper Lig’in 30. haftasında, 1940-41 ve 1945-46 sezonlarında Türkiye Futbol Birinciliği’ni kazanan Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. 14 Mart Pazar günü Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadelede hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak."
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