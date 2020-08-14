Fenerbahçe'den sürpriz takas teklifi

14 Ağustos 2020 Cuma, 09:17

Transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Fenerbahçe'de yeni hedef Erol Bulut'un eski öğrencisi Bakasetas...

Limit sorunlarıyla uğraşan sarı-lacivertliler, bu yıl 43 maçta 13 gol-8 asist üreten ve kariyer sezonunu geçiren Yunan yıldız için takas önerisiyle Akdeniz ekibinin kapısını çaldı.

Edinilen bilgilere göre Fenerbahçe, Alanyaspor'a Bakasetas'a karşılık Jailson'u önerdi. 27 yaşındaki oyuncunun Alanyaspor ile 2022'ye kadar kontratı bulunuyor.

KARAR ÇAVUŞOĞLU'NUN

Akdeniz ekibiyle sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye gelen teknik patron Erol Bulut da eski öğrencisini çok istiyor. Jailson, 2018'de 4 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti. Geçen sezon 35 maça çıkıp 1 gol atan Brezilyalı orta saha, geride bıraktığımız sezonun genelinde stoper bölgesinde oynatılmıştı. Fenerbahçe, Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'nun kararını bekliyor.

Kaynak: Sözcü-Skor