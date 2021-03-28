Fenerbahçe'nin eski kaptanı Ümit Özat'tan futbol dünyasına 2. FETÖ göndermesi"
Futboldaki FETÖ iddiaları ile gündeme gelen Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ümit Özat, yeni açıklamalarda bulundu: " FETÖ’cüyü niye VAR’da arıyorsun yok da arıyorsun önüne bak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.”
Fenerbahçe'nin eski kaptanlarından teknik direktör Ümit Özat, geçen hafta futboldaki FETÖ yapılanması ile dikkatleri üerine çekmişti.
Ümit Özat dün gece katıldığı bir programda da açıklamalarda bulundu. Özat, futboldaki FETÖ yapılanmasına ve Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu’na ilişkin şu ifadeleri kullandı, “15 Temmuz’dan bu yana Emre’nin ağzından FETÖ ile ilgili kötü bir şey duydunuz mu? FETÖ’nün terör örgütü olduğunu biz dile getiriyoruz da o niye dile getiremiyor? Ya da ona yakın olanlar bir gün çıkıp da spor camiasındakilerin, ya bunlar bizi kandırmış biz bunlara inandık diye niye dile getirmiyorlar? Diyemezler çünkü hâlâ bağlantıları var. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Sen Emre Belözoğlu’nun cemaate yakınlığını bilmiyor musun? FETÖ’cüyü niye VAR’da arıyorsun yok da arıyorsun önüne bak. Ben bunu anlatmaya çalışıyorum.”
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