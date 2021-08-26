Fenerbahçeli Gustavo: "Biz buraya bu turu geçmek için geldik"

Fenerbahçeli Luiz Gustavo, HJK Helsinki ile oynanacak olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Biz buraya bu turu geçmek için geldik" dedi.

İHA
26 Ağustos 2021 Perşembe, 07:55
Fenerbahçeli Gustavo:
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında deplasmanda Finlandiya ekibi HJK Helsinki ile karşılaşacak. Mücadele öncesi  konuşan sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı yıldızı Gustova, maçı değerlendirerek, “Avrupa Ligi’nde devam edebilmemiz açısından çok önemli bir maç. Biz buraya bu turu geçmek için geldik. Hazırlıklarımızı bu doğrultuda tamamladık. Koşullardan bağımsız olarak hocamızla birlikte sahaya yansıtmaya çalıştığımız net bir felsefimiz var. Ne istediğimizi biliyoruz. Bunun için çok çalıştık. Elimizden gelenin en iyisini yaptığımız müddetçe şartların etkilemeyeceğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
Bireysel performansı ile ilgili de konuşan Brezilyalı oyuncu, “Benim bir felsefem vardır, benim için her zaman en önemli maç bir sonraki maçtır, o maç için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışırım. Futbol oynamaktan çok keyif alıyorum. Futbola aşığım ve dolayısıyla kendimi yüzde 100 şekilde işime vermeye çalışıyorum. Oynadığım kulübe ve takım arkadaşlarıma yardım edebilmek için” diye konuştu.


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