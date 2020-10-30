Fenerbahçeli Gustavo: 'Yolumuz çok uzun'

30 Ekim 2020 Cuma, 05:30

F.Bahçe’nin Brezilyalı oyuncusu Gustavo, dünkü antrenman sonrasında düzenlediği basın toplantısında, “Takımdaki kolektif anlayış önemli. Sezona iyi başladık ama yolumuz çok uzun. Sosa ya da bir başkası fark etmez. Ben kimle oynarsam oynayayım en iyi şekilde adapte olmaya çalışıyorum iyi oynamak için. Bir kıyaslama yapmak her zaman zordur. Bizim geçmişte yaşadığımız tecrübelerden iyi bir ders çıkarmamız gerekiyor. Yeni bir sezon ve herkes takıma yardım etmek için elinden gelenin en iyisini yapmalı” dedi. Tecrübeli futbolcunun öne çıkan ifadeleri şöyle:

Bu takım uzun senelerdir şampiyon olamıyor ve bu sezonki takımdan neler beklendiğini çok iyi biliyoruz. Bu duyguları, mutluluğu taraftara bırakmamız gerekiyor. Biz konsantre bir şekilde çalışmaya devam etmeliyiz. Tanrı isterse sezon sonu şampiyon olduğumuzda büyük bir kutlama yaparız. Ama o ana kadar rakiplere saygı duymamız gerekiyor.

Fenerbahçe’ye bir hedef için geldim. Burası benim için bir meydan okuma. Hâlâ yapmamız gereken çok fazla işimiz var. Gelişerek devam edersek, hedeflerimize ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu takımın birinci kaptanı Gökhan Gönül, bana ihtiyaç olduğu zamanlarda pazubent kolumda olsa da olmasa da takıma yardım etmek istiyorum.