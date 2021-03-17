Fenerbahçeli İrfan Can ikinci imzayı attı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ve işadamı Ethem Sancak, İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran çiftinin nikah şahidi oldu.
Fenerbahçe'nin ara transferde Medipol Başakşehir'den kadrosuna kattığı İrfan Can Kahveci ikinci imzayı attı. İrfan Can, geçtiğimiz yıl nişanlandığı Gözde Doyran ile evlendi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Emre Belözoğlu ve işadamı Ethem Sancak, İrfan Can Kahveci ile Gözde Doyran çiftinin nikah şahidi oldu.
Düğün törenine, çiftin yakınları ile spor camiasından önemli isimler de katıldı.
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