Fenerbahçeli Novak'tan 'özür' paylaşımı
Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak, dün kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından gülümserken ekranlara yansıyan görüntüsüyle ilgili özür diledi.
Fenerbahçe'nin Çek sol beki Filip Novak, dün kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçının ardından gülümserken ekranlara yansıyan görüntüsüyle ilgili özür diledi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında Fenerbahçe'nin dün akşam evinde Yeni Malatyaspor'a 3-0 mağlup olduğu karşılaşmanın bitiminde, Filip Novak'ın konuk ekipten Zeki Yavru ile sohbeti sırasında gülümsemesi tepki çekti. Sarı-lacivertlilerin 30 yaşındaki oyuncusu Novak, ekranlara yansıyan görüntüsüyle ilgili özür diledi. Deneyimli futbolcu, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Dün akşam kaybettiğimiz bir maçtan sonra olmaması gereken bir şey yaşandı. Herkesten tüm samimiyetimle özür diliyorum. Kesinlikle kötü niyetle veya içinde bulunulan durumdan mutlu olduğumdan dolayı ortaya çıkmadı o görüntü. Hayatım boyunca pozitif bir insan oldum ve sahada uzun yıllardır görmediğim bir arkadaşımı gördüm. Onu görünce insani bir refleks verdim ve yüzüme yansıdı. Ben de sizler gibi çok üzgünüm. Bizim için son derece üzücü bir geceydi. Umarım en kısa zamanda daha güzel günler gelecek. Birlikte başaracağız."
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