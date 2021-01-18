Fenerbahçeli Ozan Tufan Sivas’ta yok
Ozan Tufan, MKE Ankaragücü maçında yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tufan, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, MKE Ankaragücü maçında yaptığı müdahale sonrası sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Tufan, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Süper Lig’de oynanan Fenerbahçe - MKE Ankaragücü mücadelesinde sarı-lacivertlilerde Ozan Tufan gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Maçın 42. dakikasında Ozan, topa hamle yapmak isterken Atakan’a müdahalede bulundu. Pozisyonun devamında hakem Arda Kardeşler, Tufan’ı sarı kart ile cezalandırdı. 25 yaşındaki futbolcu Sivas deplasmanında takımını yalnız bırakacak.
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