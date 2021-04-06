Fenerbahçeli Samatta: Kalitemi göstermek istiyorum

06 Nisan 2021 Salı, 17:36

Fenerbahçe’nin Tanzanyalı golcüsü Mbwana Samatta, “Bana inanan insanların güvenini karşılıksız bırakmamak için kalitemi göstermek istiyorum” dedi.

Yukatel Denizlispor karşısında takımına 3 puanı getiren golü atan Samatta, Fenerbahçe Televizyonu’nda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu.

Öncelikle galibiyetin ve attığı golün önemine dikkat çeken Mbwana Samatta, ”Bu galibiyet bizler açısından çok önemliydi. Bu konuyla ilgili konuşmayı sevmiyorum ama rakiplerimizin kaybettiği haftada bu galibiyet bize çok daha değerli geldi. Şampiyonluk yolunda bu galibiyet bizim için önemli bir faktör. Kendi açımdan ve takım için önemli bir goldü. Özellikle kendi evimizde oynadığımız maçlarda zor zamanlar geçirmiştik. Bu aldığımız galibiyet öyle inanıyorum ki bize bir güven verdi. Artık evimizde oynarken bu galibiyeti hatırlayarak daha özgüvenli oynayacağımızı düşünüyorum. Özellikle evimizde oynadığımız son maçlardan sonra bu galibiyetin takıma güven verdi. Şu an önümüzdeki maça odaklanacağız, o maçı da kazanmaya çalışacağız” diye konuştu.

Bir golcü için golün ne kadar önemli olduğuna vurgu yapan Tanzanyalı oyuncu, “Forvet için gol atmak çok önemli. Attığım golle güven kazandım umarım daha fazlasını da atarım. Golü hissettim. Bu noktada herkese teşekkür ederim. Bu süreçte burada bulunan herkes bana çok fazla destek oldu. Herkes bana inandı. Bunu hem onların yüzünde gördüm hem de bana desteklerini ifade ettiler. Bende aynı şekilde bu performansı devam ettirmek istiyorum. Bana inanan insanların güvenini karşılıksız bırakmamak için kalitemi göstermek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Her zaman bir sonraki maça odaklanmaları gerektiğini söyleyen golcü oyuncu, “Dürüstçe söylemek gerekirse aslında şu anda şampiyonlukla ilgili konuşmak istemiyorum. Bizler her zaman sonraki maçı düşünmek zorundayız. Bu maçlardan elde ettiğimiz galibiyetlerle zaten şampiyonluk kendisini gösterecektir, kendisi gelecektir. Biz buna %100 inanıyoruz. Şampiyonluk inancımız bizde %100 bir şekilde mevcut. Söylemiş olduğum gibi odaklanmamız gereken her zaman bir sonraki maç. Maç maç giderek devam etmek istiyoruz“ şeklinde konuştu.

Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu’nun elinden geleni yaptığını ifade eden Samatta, “Emre hoca gerçekten çok iyi ve takımına inanan bir insan. Bunu da her fırsatta ifade ediyor. Takımı için her zaman en iyisini isteyen birisi. Takımdaki oyuncular ve buradaki herkes bunu hissediyor. Kendisi de kalbiyle burada. Buradaki herkes kalbiyle bu tutkuyu yaşıyor ve Fenerbahçe için en iyisini istiyor. Herkesin kalbi burada, çalışmak ve daha başarılı olmak için. Ve onlar özellikle Emre hoca dahilinde mümkün olan her şeyi, bütün başarıları elde etmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Ve takımdaki herkes, buradaki çalışanlar bunu hissediyor. Pozitif bir hava var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Emre hoca takımı hak ettiği noktaya getirmek için elinden gelen mücadeleyi gösteriyor” dedi.

Sarı-lacivertli taraftarlar için ayrı parantez açan golcü futbolcu, “Kendileri statta değiller ama biz onları daima hissediyoruz. Maçları oynadığımızda özellikle kendi medyamız bize onların desteklerini çok iyi bir şekilde gösteriyorlar ve bu destekleri biz de hissediyoruz. Bizleri nasıl desteklediklerini görüyoruz. Biliyoruz ki onlar bizler için her zaman en iyisini istiyor ve bizler için dua ediyorlar. Onlara çok teşekkür ediyoruz bu desteklerinden dolayı. Biz de en iyinizi ortaya koyarak onların hak ettikleri mutluluğu onlara vermek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sürekli pozitif oluşuyla alakalı ise Samatta, “Bu aslında benim kim olduğumla alakalı. Ben böyle birisiyim. Her zaman pozitif düşünmeye çalışan birisiyim. Benim mentalitemde daima yarın her zaman çok daha iyi olacak düşüncesi vardır. Kendimi de arkadaşlarıma yardım etmek, onları mutlu etmek için hazırlıyorum. Onlara şunu hissettirmek istiyorum; ben buradayım onlara yardım etmek için. Bunu onlara hissettirmek istiyorum. Bu, kim olduğumla alakalı” şeklinde konuştu.

En yakın arkadaşının kim olduğu yönündeki soruyu ise Samatta, “Herkesle çok iyi anlaştığımı düşünüyorum. Herkes benim yakın arkadaşım. Ben herkese gülümsüyorum herkese pozitif yaklaşıyorum. Aynı şekilde herkes de bana güler yüzle yaklaşıyor. Bana hoş davranıyor buradaki insanlar. Dolayısıyla buradaki herkes benim yakın arkadaşım. Ama Marcel'e bir parantez açabilirim. Kendisi benim oda arkadaşım. Onunla çok fazla şey paylaşıyoruz, hem burada hem idman tesisimizin dışında. Onunla paylaştığımız şeylerden dolayı Marcel diyebilirim” şeklinde yanıtladı.

Takım arkadaşlarından gördüğü desteği ise Samatta şu sözlerle ifade etti:

SEVİNÇTE KENETLENDİK!

“Golden sonra saha içerisinde herkes yanıma geldi kutlamak için. Devamında soyunma odasında da böyle devam etti. Bu noktada takım arkadaşlarımın ve herkesin destekleyici olduğunu söyleyebilirim. Beni destekliyorlar ve bunu da hissediyorum. Onlara bir kez daha teşekkür ediyorum, bana göstermiş oldukları güvenden dolayı. Çünkü gol atamadığım zor zamanlarda bana yine desteklerini ifade ettiler, gösterdiler. Bunu zaten yüzlerinde de görebiliyordum. Tabii daha önemlisi açıkçası, bunun takım arkadaşlarımdan geliyor olması daha anlamlı ve daha önemli.”

Son olarak sezonun kalan bölümünde hedefleriyle ilgili soruya ise Samatta, “Aslında sezon başında kendimden gol beklentimi söylemek bir hataydı. Ama kötü bir şey yaptığımı da düşünmüyorum. Sonuçta kendi beklentimi ifade ettim. İstediğiniz gol miktarına ulaşamadığınızda bu size stres olarak geri dönebiliyor. O yüzden şu anda ne kadar gol atacağımla alakalı bir şey söylemeyeceğim. Benim şu anda tek düşüncem bir sonraki maç. Bir sonraki maçta puanlar alabilmek için takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Ben gol atma konusunda kendi kalitemi biliyorum ama bazen bunlar gerçekleşmeyebiliyor. Ama umuyorum ki bunun için daha fazla çalışacağım, daha fazlasını göstereceğim ve takıma yardım etmek için daha fazla gol atmaya çalışacağım” yanıtını verdi.



