Fenerbahçeli Valencia'da yırtık tespit edildi
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka adale zarında birinci derece yırtık tespit edildi. Süper Lig'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Fenerbahçeli futbolcu Enner Valencia'nın arka adale zarında birinci derece yırtık tespit edildi.
Süper Lig'in 12'nci haftasında 12 Aralık Cumartesi günü Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.
Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde gerçekleştirilen idmana Enner Valencia katılmadı. MR çekilmesi için hastaneye gönderilen Valencia'nın arka adale zarında birinci derece yırtık olduğu ve tedavisine başlandığı belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması
Video Haberler
- Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde bir ilk
- Muharrem İnce parti kuracağını açıkladı
- Sosyal medyada paylaşıldı! Erdoğan'a videolu mesaj
- Yurttaşlar görüntüledi... Kedi tilkiyi böyle kovaladı
- Valiye FETÖ'cü diyen yurttaş, 7 bin lira ceza yedi
- Canlı yayın karıştı! Stüdyoyu terk etti
- Pitbulun süs köpeğini öldürdüğü kavgaya gazlı müdahale
- Doğu Perinçek'e canlı yayında çok sert sözler!
- Koronavirüs olan sağlıkçı babasına böyle seslendi
- Boy uzatma ameliyatları neden tercih ediliyor?
En Çok Okunan Haberler
- Asgari ücret 4 bin 500 lira oldu
- Ali Babacan'dan Perinçek'i kızdıracak mesaj
- Ahmet Hakan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı
- Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na: Müjdeli bir konuşma oldu
- 'Meclis aritmetiği değişecek' iddiası
- Genel müdürden Menzil paylaşımı!
- İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'nun açıklamasına ilk yorum
- Melih Gökçek'ten Mansur Yavaş'a tehdit
- Merkel'den aşıyı bulan Türk doktorlara övgü
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Cumhurbaşkanı adaylığı' açıklaması